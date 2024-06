Meilenstein für Stromversorgung in Oberösterreich und Österreich ist genehmigt

Das wichtigste Infrastrukturprojekt Oberösterreichs und ein Schlüsselprojekt für die Energiewende in ganz Österreich ist nun rechtlich auf Schiene. Der so genannte 220-kV-Ring, einer Stromleitung für den Linzer Zentralraum als Ersatz für die 110-kV-Leitung, hat das entscheidende rechtliche Okay vom Bundesverwaltungsgericht (BVwG) bekommen. Geplanter Baustart für die Stromleitung war bis dato 2024, die Inbetriebnahme soll schrittweise zwischen 2026 und 2030 erfolgen. Der Zeitplan dürfte nun halten.

Das Partner-Projekt "Sichere Stromversorgung für den Zentralraum Oberösterreich" der Austrian Power Grid (APG), Netz Oberösterreich GmbH (Netz OÖ) und LINZ NETZ GmbH (LINZ NETZ) ist Voraussetzung für die Dekarbonisierung der Stahlproduktion der voestalpine und somit Grundlage für eine maßgebliche CO2-Reduktion sowie einer erfolgreichen Energiewende Österreichs, schreibt die APG in einer ersten Mitteilung. Die Netz OÖ zeigt sich "sehr erfreut über das Erkenntnis". Sie wird gemeinsam mit der Linz Netz weiter die 110-kV-Leitung betreiben auf Hochspannungsmasten, die nun ersetzt werden.

Etwas höhere Masten

Die neuen Doppelsystem-Masten werden etwas höher sein, die 110-kV-Leitungen werden am selben Strommasten oberhalb der schwereren 220-kV-Leitungen geführt werden. "Die Trasse bleibt weitgehend gleich", so ein Netz-OÖ-Sprecher. Etliche Leitungsstränge der bisherigen 110-kV-Leitung (Ernsthofen - Hagelberg oder St. Pantaläon) fallen sogar weg, weil sie nicht mehr benötigt würden.

Die Umsetzung des 220 kV-Versorgungsrings im oberösterreichischen Zentralraum ist ein wichtiger Beitrag zur Energiewende und zur Versorgungssicherheit in Oberösterreich“, sagte Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). Mit dem Green-Steel-Projekt der voestalpine können somit ab 2027 rund 2 Mio. Tonnen CO2 in Oberösterreich eingespart werden. „Wer Ja zur Energiewende sagt, muss auch Ja zum Leitungsausbau sagen." Der Widerstand gegen dieses Projekt sei umso unverständlicher, weil die Umsetzung weitestgehend auf Bestandstrassen erfolgen soll.

Die Projektbetreiber hatten die Ringleitung im November 2021 zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht. Am 9. März 2023 gab das Land Oberösterreich grünes Licht. Gegen den UVP-Bescheid wurden drei Beschwerden eingebracht, denen das Land keine aufschiebende Wirkung zuerkannte, das BVwG sah das zunächst anders, revidierte aber nun seine ursprüngliche Ansicht und winkte das Vorhaben durch.

Bauvorbereitung startet

Mit der vorliegenden Bestätigung des positiven UVP-Bescheides durch das BVwG wurde nicht nur die Umweltverträglichkeit des Projektes noch einmal bestätigt, so die APG, sondern "die Genehmigung in vollem Umfang auch konsumierbar." Das bedeute, dass keine aufschiebende Wirkung mehr existiert und somit auch "die notwendigen Schritte vor dem eigentlichen Baubeginn beginnen können". Dazu zählen u.a. die Umsetzung ökologischer Auflagen (bspw. Amphibienzäune), Baustelleneinrichtung, Baufeldfreimachung und andere vorbereitende Arbeiten. "Sobald diese abgeschlossen sind, können wir mit der Umsetzung beginnen", sagt Christoph Schuh, Unternehmenssprecher der APG.

Bedeutet Aus für Gaskraftwerke im Zentralraum

Der für die Umweltverträglichkeitsprüfung zuständige Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) zeigt sich höchst erfreut: „Für die Energiewende in Oberösterreich ist es das zentrale Projekt." Der neue Versorgungsring ermögliche neben einer langfristigen Stilllegung der fossilen Kraftwerke im Zentralraum Oberösterreichs auch die Umstellung der Stahlproduktion der voestalpine von fossil betriebenen Hochöfen auf Lichtbogenschmelzöfen. „Mit dem Zukunfts-Upgrade der Stromleitung bekommen wir ein frisches Herz im Zentrum unseres Landes, das auf Generationen hinweg pulsieren wird.“

Der Baubeginn wird im Herbst sein, das ist eine kleine Verzögerung zum ursprünglichen Zeitplan, so die Netz OÖ. Dennoch werde der erste Bauabschnitt 2026 fertig, rechtzeitig, damit die voestalpine ihren grünen Strom 2027 beziehen kann. Der Vollausbau des 220 kV-Rings werde 2030 sein.

Auch für Stromeinspeiser wichtig

Der 220-kV-Ring ist aber nicht nur Voraussetzung für die Dekarbonisierung der Stahlproduktion der voestalpine, sondern es diene auch der gesamten Stromnetz-Abstützung des Zentralraums und des Mühlviertels, so Achleitner. "Das ist auch wichtig für andere Netzausbauprojekte, gerade auch im Hinblick auf die Einspeisung erneuerbarer Energien.“ Die Netz OÖ weist darauf hin, dass zuerst die unteren Strom-Ebenen einspeis-fit gemacht werden müssen. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran."

Achleitner richtete erneut die Forderung an eine künftige Bundesregierung, dass bei Energiewende-Vorhaben – aufgrund der Dringlichkeit der Umsetzung - die aufschiebende Wirkung von Beschwerden im Regelfall künftig gesetzlich ausgeschlossen sein soll.

Autorin Ulrike Rubasch

