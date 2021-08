Lokführerstreik: Angebot der Deutschen Bahn

So käme man einem wichtigen Anliegen der Lokführergewerkschaft GDL entgegen. Damit gibt es laut DB keinen Grund mehr, nicht an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wie berichtet, will die GDL von Montag, 2 Uhr, bis Mittwoch, 2 Uhr, den Personenverkehr in Deutschland bestreiken. Die GDL äußerte sich bis Redaktionsschluss nicht zum Vorstoß der Deutschen Bahn. Neben der Corona-Prämie sind auch die Erhöhung der Entgelte und die Altersvorsorge Grund für den Streit zwischen Gewerkschaft und DB.

Voraussichtlich sind auch Verbindungen von und nach Österreich betroffen, vor allem Nachtzüge, hieß es gestern vonseiten der ÖBB. Man stehe in Verbindung mit der DB, um Auswirkungen auf Bahnkunden zu minimieren. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über etwaige Verspätungen erkundigen.