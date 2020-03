Kurzarbeit: Änderungen im letzten Moment

Noch bevor die konkrete Richtlinie zur Corona-Kurzarbeit veröffentlicht ist, haben sich allein in Oberösterreich Firmen mit etwa 3500 Beschäftigten dafür interessiert, berichtet der Geschäftsführer des Landes-Arbeitsmarktservice, Gerhard Straßer. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

>> Warum dauerte es Tage von der ersten Ankündigung bis zur Finalisierung?

Die Regierung hat die Grundzüge der abgeänderten Kurzarbeitsregelung am Samstag bekannt gegeben. An dieser gab es Kritik sowohl der Arbeitgeber als auch der Gewerkschaft, weil die Dienstgeberbeiträge weiter zu zahlen gewesen wären, obwohl die Firmen zu sind. Das wurde geändert. Zudem soll eine weitere Zielgruppe erreicht werden: kleine Dienstleister, nicht nur große Industriebetriebe. Daher sollte alles möglichst einfach werden. Seit gestern Abend ist die Richtlinie auf der AMS-Homepage zu finden.

>> Wie schauen die Kernelemente aus?

Die Reduktion der Arbeitszeit auf bis zu zehn Prozent ist über einen Zeitraum von drei Monaten möglich. Damit dies für möglichst alle bedarfsgerecht ist, ist die Handhabung extrem flexibel. Wenn ein Betrieb für drei Monate geschlossen bleiben muss, reichen am Schluss 1,5 Urlaubswochen des Beschäftigten, um das Mindestarbeitsausmaß zu erreichen. Werden die Beschäftigten wieder gebraucht, sei "von einer Stunde auf die andere" ein Aufstocken der Arbeitszeit möglich, sagt Straßer. Achtung: In Richtung Arbeitsaufnahme ist eine sofortige Minimierung der Kurzarbeit möglich, in die Gegenrichtung aber nicht.

>> Was passiert nach drei Monaten?

In den vergangenen Tagen war von der Möglichkeit der Verlängerung um weitere drei Monate die Rede. Diese ist in der aktuellen Richtlinie noch nicht enthalten. Bei Bedarf werde es diese aber geben, betont Straßer.

>> Wer kriegt was? Wer zahlt was?

Die Arbeitnehmer bis 1700 Euro Bruttomonatslohn erhalten 90 Prozent von ihrem Nettoentgelt, von 1700 bis 2685 Euro Monatsbrutto sind es 85 Prozent, darüber – bis zur Höchstbemessungsgrundlage von 5370 Euro – 80 Prozent. Für Lehrlinge gibt es 100 Prozent. Der Betrieb bezahlt nur die geleisteten Arbeitsstunden, den Rest die öffentliche Hand über das AMS.

>> Was sind die Voraussetzungen?

Die Alturlaube aus früheren Jahren und Zeitguthaben sind "tunlichst" aufzubrauchen. Das ist keine Muss-Bestimmung mehr – dies war eine Änderung im letzten Augenblick.

>> Wann wird das Kurzarbeitsgeld ausbezahlt?

Da lässt sich das AMS auf keine Angabe ein. Man rechnet mit tausenden einzeln abzurechnenden Fällen. Unternehmer sollten jedenfalls (kreditfinanzierte?) Zwischenfinanzierungen sicherstellen. Mit der Genehmigung des Antrags ist gewährleistet, dass das Geld kommt.

Im Gespräch mit Silvia Weigl zum Thema Kurzarbeit

