Warten auf die Details zur Kurzarbeit 

Was bisher bekannt ist: So ist auf der Homepage der Arbeiterkammer Oberösterreich die Höhe der Nettoersatzraten zu finden. Diese liegt bei 80 Prozent, wenn das Bruttoentgelt vor der Kurzarbeit über 2685 Euro liegt. 85 Prozent erhalten die Arbeitnehmer bei einem Bruttoentgelt zwischen 1700 Euro und 2685 Euro, 90 Prozent bei einem monatlichen Entgelt bis 1700 Euro brutto. Prinzipiell begrenzt ist der Gehaltsausgleich mit der Höhe der Höchstbemessungsgrundlage von 5370 Euro.

Schon bisher haben die Verhandler betont, dass alte Urlaube aus den Vorjahren und Zeitguthaben aufzubrauchen sind, bevor Kurzarbeit greift. Die Anträge sollen innen 48 Stunden von Wirtschaftskammer und Gewerkschaft unterschrieben werden. Was in den vergangenen Tagen in den Detailverhandlungen noch verhandelt wurde, ist, dass die Sozialversicherungsbeiträge inklusive der Zusatzzahlungen ebenfalls voll subventioniert werden. Im ersten Schritt kann eine Kurzarbeit für drei Monate vereinbart werden. Eine Verlängerung auf sechs Monate ist ebenfalls vorgesehen. Über drei Monate ist ein Mindestarbeitsausmaß von zehn Prozent erforderlich.

Seit zehn Uhr werden alle Landesgeschäftsstellenleiter des AMS per Videokonferenz über die Details informiert. Im Verlauf des Tages werden alle Details veröffentlicht. Alle Sozialpartner empfehlen, den Unternehmern auf die konkrete Ausgestaltung zu warten, bevor sie Mitarbeiter zum AMS schicken.