Studie: 92 Prozent der IT-Jobs werden sich verändern

Wie wird der Einsatz von künstlicher Intelligenz Jobs in der IT verändern? Dieser Frage geht die international angelegte Studie "The Transformational Opportunity of AI on ICT Jobs" nach.

Sie wurde unter Führung von Cisco mit Mitgliedern des AI-Enabled ICT Workforce Consortium – Accenture, Eightfold, Google, IBM, Indeed, Intel, Microsoft und SAP – erstellt.

Fast 50 Berufe in der IT untersucht

Die internationale Studie bietet laut der Verfasser erstmals Einblick in die Auswirkungen von KI auf die 47 wichtigsten Jobs in der Informationstechnik. Die Definition dieser beruht auf Analysen der Jobbörse Indeed, die Teil des Konsor- tiums ist. Die Berufe wurden anhand der meisten IT-Stellenausschreibungen von Februar 2023 bis Februar 2024 in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und den USA ausgewählt.

KI-Wissen wichtiger als Programmierkenntnisse

Ein Ergebnis: 40 Prozent der Positionen auf mittlerer Ebene und 37 Prozent der Einstiegsjobs werden sich stark verändern. In allen IT-Jobs werden allgemeine KI-Kenntnisse sowie KI-Ethik und verantwortungsvolle KI an Bedeutung gewinnen. In zwei Drittel der Berufe wird Prompt Engineering wichtiger (Prompts sind Anweisungen, die man einer KI gibt).

Andere Fähigkeiten verlieren wiederum an Bedeutung, etwa grundlegende Programmier- und Sprachkenntnisse, traditionelles Datenmanagement, Erstellung von Inhalten, Pflege der Dokumentation sowie Informationsrecherche. Laut der Studie sind KI- oder Machine-Learning-Experten bzw. -Expertinnen, Projektmanager/innen, Data Scientists, Softwareentwickler/innen und UX-Designer/innen am stärksten von den Änderungen betroffen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper