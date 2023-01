Gruppe am Park

Katharina Manzenreiter (23) ist bei der Linzer Werbeagentur Gruppe am Park als Projektmanagerin tätig. Die Linzerin hat in Graz „Marketing und Sales“ studiert und zuvor Erfahrung in der Möbelindustrie gesammelt.

