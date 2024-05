Start-up-Geist für etablierte Unternehmen

Design Thinking ist ein Ansatz, der zum Lösen von Problemen und zur Entwicklung neuer Ideen führen soll. Das Thema wird nicht nur bei Start-ups immer wichtiger, sondern hat auch etablierte Unternehmen erreicht. In der Praxis gibt es für sie aber immer wieder Hemmschwellen, diese Methoden umzusetzen.

In einem "Bootcamp" in englischer Sprache können Teilnehmer lernen, wie sie Design Thinking und den Geist von Start-ups für ihr Unternehmen nutzen können. Das "Design Thinking Boot Camp" mit Start-up-Safari der Raiffeisen Innovation School findet von 3. bis 6. Juni im Raiffeisen Innovation Center im Bankengebäude der Johannes Kepler Universität in Linz statt. Dort werden unter anderem Anja Svetina Nabergoj und Scott Sanchez, Professoren des "Hasso Plattner Institute of Design" an der Stanford University, vortragen.

Die Raiffeisenlandesbank RLB und die OÖN vergeben ein Ticket für die Veranstaltung. Anmeldung ist unter rlbooe.at/bootcamp bis 20. Mai unter dem Punkt "für Unternehmen" möglich. Bei "zusätzliche Infos" bitte "OÖN" angeben. Das Ticket wird unter allen Teilnehmern verlost.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.