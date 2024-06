Für ein besseres Verhalten am Arbeitsplatz

Vom Firmenparkplatz zur Betriebskantine, vom Geschäftsessen zur E-Mail-Eskalation, vom Grüßen am Gang über die Auswirkungen schlechter Laune bis hin zur Weihnachtsfeier in der Diskothek: Wir beobachten täglich das Verhalten am Arbeitsplatz, staunen und lachen gemeinsam darüber. Gregor Fauma kennt die Lösung: Wer weiß, wie er tickt, könne das eigene Verhalten bewusst steuern und ein wohlwollendes, gelassenes Verhalten gegenüber den Kollegen entwickeln.

Über diese und viele andere Dinge wird der Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe Fauma am 19. Juni bei der OÖN-Wirtschaftsakademie sprechen. Fauma zeigt die evolutionären Zwänge und führt sein Publikum hin zu einer Lösung, die ein besseres Miteinander am Arbeitsplatz bedeutet.

Anmeldungen für die Wirtschaftsakademie sind unter nachrichten.at/wirtschaftsakademie, per E-Mail an wirtschaftsakademie@nachrichten.at und telefonisch unter 0732/7805-674 möglich.

