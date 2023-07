Vortrag über das Arbeitsleben mit Handicap

Der Deutsche war begeisterter Sportler, bis er mit 27 Jahren bei einem Rennradunfall beide Beine verlor. Aber Böhm kämpfte sich zurück: Er lernte, auf zwei Prothesen zu laufen und erhielt mit der UEFA-Pro-Lizenz das höchste Trainer-Diplom im Fußball. Böhm ist weiter als Extremsportler aktiv, zum Beispiel als Handbiker.

Handicap wird zur Nebensache

Seine Erfahrungen, wie berufliche und private Veränderungen am besten gemeistert werden können, gibt der Mentalcoach mittlerweile in Vorträgen und Seminaren weiter. Zielgruppe sind insbesondere Unternehmer und Führungskräfte.

Am 9. August spricht Rüdiger Böhm als Teil der OÖNachrichten-Wirtschaftsakademie im Golfclub Metzenhof in Kronstorf über die Verbindung von Sport und Unternehmertum. Am Beispiel des Golfspielens will Böhm zeigen, wie es gelingen kann, sich von negativen Emotionen zu lösen, Krisen zu überwinden und die eigenen Ziele zu erreichen – "damit das Handicap zur Nebensache wird". Der 53-Jährige lebt in der Schweiz und hat seine Geschichte auch in einem Buch verarbeitet.

Weitere Informationen finden Sie unter wirtschaftsakademie.nachrichten.at

