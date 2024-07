Wie sich Führungskräfte für die digitale Transformation wappnen

Unternehmerisches Potenzial entsteht immer durch Veränderung. Derzeit bietet der Technologiesprung im Bereich der künstlichen Intelligenz besonders großes Potenzial", sagt Matthias Fink, akademischer Leiter der Bereiche Innovation Management sowie New Business Development in the Digital Economy an der Limak Austrian Business School in Linz. Für jedes Unternehmen würden sich daraus sowohl Chancen als auch Gefahren ergeben.