Erwachsenenbildung: "Die Menschen schätzen soziale Aspekte des Lernens"

Einblick in den Kursalltag: Erwachsenenbildung an der VHS Linz

Eine Sommerpause so wie früher gibt es in den Volkshochschulen (VHS) nicht mehr: "Da hat sich einiges geändert. Es gibt das ganze Jahr durchgängig Angebote", sagt John Evers, Generalsekretär des Verbands Österreichischer Volkshochschulen (VÖV). Die Pandemie habe der Erwachsenenbildung einen Knick beschert, von der sich die Einrichtungen aber gut erholt hätten: "Vor der Pandemie hatten wir mehr als 750.000 Kunden jährlich, 100.000 davon in Oberösterreich.