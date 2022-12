Ein buntes Team mischt Filiale von Primark auf

"Jeden Tag freue ich mich über meinen Arbeitsplatz", sagt Andreas Hammerl. Der 24-jährige Beschäftigte der Lebenshilfe-Werkstätte Linz ist einer von elf Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die seit 2021 in der Primark-Filiale in der Plus City arbeiten. Besonders gerne betreut er Umkleidekabinen oder hilft an der Kassa mit – seit kurzem fünf Tage die Woche. Die Beschäftigten übernehmen auch Arbeiten wie Etikettieren, Zusammenlegen und Auspacken. Drei Lebenshilfe-Mitarbeiter begleiten sie dabei. Laut Filialmanager Krzysztof Zawadzki sind die neuen Kollegen eine große Hilfe und eine Bereicherung.

Bei der integrativen Beschäftigung sind Menschen mit Beeinträchtigung außerhalb der Lebenshilfe-Werkstätten beschäftigt. Es entsteht kein Dienstverhältnis. Die Kooperation wird mit jedem Partner individuell vereinbart.