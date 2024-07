Betreuung in den Ferien: Geld für Firmen

Kinderbetreuung in den Ferien kann für Eltern ein großer organisatorischer Aufwand sein, oft müssen sie einen Großteil ihres Urlaubs in Anspruch nehmen. Unternehmen sind zunehmend bereit, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Kinderbetreuung in den Ferien zu unterstützen. Die finanzielle Unterstützung des Landes Oberösterreich, der Wirtschaftskammer Oberösterreich und von Kompass, dem Kompetenzzentrum für Karenz und Karriere, für betriebliche Kinderbetreuungsprojekte geht heuer in die achte Runde, Firmen erhalten für Kinderbetreuung in den Sommer- bzw. Herbstferien eine finanzielle Unterstützung.

Die Unterstützung kann seit 1. Juli auf www.kompass-ooe.at beantragt werden. Dort gibt es auch sämtliche Infos bezüglich der Voraussetzungen. Die Unterstützung je Unternehmen beläuft sich auf maximal 1400 Euro.

Im Vorjahr haben mehr als 120 Unternehmen teilgenommen, mehr als 1700 Kinder und deren Eltern haben profitiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.