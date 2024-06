Einkaufen in der Innenstadt: 5 von 10 Oberösterreicher wollen Autos verbannen

Die Österreicher kaufen am liebsten in einer großen Kette ein, in Einkaufszentren oder Fachmarktzentren (30 Prozent), mit einem Parkplatz direkt vor der Tür, in Oberösterreich sogar 34 Prozent.

Den Weg dorthin legen drei Viertel der Befragten mit dem Auto zurück, in Oberösterreich sind es sogar 85 Prozent. Bei den Unter-30-Jährigen nutzt ein Viertel Bahn oder Bus, bei den über 50-Jährigen tun das nur neun Prozent.

"Bequemlichkeit spielt beim Einkaufsverhalten der Österreicher eine große Rolle", sagt Michael Rajtora, einer von drei Vorständen der Immobilienrendite AG. "Wer nicht online kauft, shoppt gerne gleich in der Nähe oder mit einem Parkplatz direkt vor dem Geschäft."

Radwege und Parks statt Straßen

Das Angebot in den Innenstädten beurteilen drei von zehn Befragten als eher nicht ausreichend. Viele empfinden auch den Straßenverkehr als störend: In Oberösterreich wünschen sich 52 Prozent der Befragten mehr Radwege und Parks anstelle eines Straßenausbaus. Fast fünf von zehn Oberösterreichern sind für eine autofreie Innenstadt.

Wie die Waren dann in die Geschäfte geliefert werden? „Mir egal“, sagen 29 Prozent der unter 30-Jährigen in ganz Österreich. Bei über 50-Jährigen sehen das hingegen nur sieben Prozent so.

"Wer sich florierende Innenstädte wünscht, muss sich bis zu einem gewissen Grad mit Straßen, Lieferverkehr und Logistikhubs abfinden", sagt Mathias Mühlhofer, Vorstand der Immobilienrendite AG. "Aber für Shoppingpausen und das urbane Mikroklima braucht es natürlich auch Parks mit schattenspendenden Bäumen.“

Der Onlinehandel steht erst an dritter Stelle, hier kaufen 21 Prozent der Befragten ein. 12 Prozent der Oberösterreicher schätzen kleine Boutiquen und Läden.

