Heiliger Abend brachte Rekord bei Windstromerzeugung

79,34 Gigawattstunden (GWh) sind demnach produziert worden. Von einem Rekordkurs im zu Ende gehenden Jahr 2024 wurde ebenfalls berichtet. Windstrom werde erstmals mehr als 16 Prozent der österreichischen Stromversorgung decken. Am 24. Dezember seien es 56,76 Prozent gewesen.

"Umgerechnet könnten damit rund 22.700 Haushalte ein ganzes Jahr lang mit sauberem, heimischem Windstrom versorgt werden", teilte Florian Maringer, Geschäftsführer der IG Windkraft, in einer Aussendung mit. Zwei Drittel des Windstroms würden im Winterhalbjahr erzeugt.

In Österreich stehen laut der IG mit Sitz in St. Pölten aktuell (per 3. Dezember, Anm.) 1.426 Windräder mit 3.885 Megawatt (MW) Leistung. Sie versorgen diesen Angaben zufolge 2,39 Millionen Haushalte mit Windstrom "Made in Austria".

