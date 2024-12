Verordnung des Landes: Windkraft-Projekt in Sandl steht vor dem Aus

Wie von den OÖNachrichten bereits berichtet, steht das geplante Windkraft-Projekt in Sandl vor dem Aus. Es liegt in der von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) und Naturschutzlandesrat Manfred Haimbuchner (FP) am Freitag vorgestellten Verordnung in einer Ausschlusszone. Bisher waren die Zonen im "Windkraft Masterplan" nicht rechtlich bindend.

Für die Projektwerber sei diese Entwicklung "keine Überraschung", betonten die Landesräte. Es sei schon davor bekannt gewesen, dass die Chancen nicht gut stehen. Woran es konkret scheitert, ist zum einen der Artenschutz: In dem Gebiet lebende und teilweise gefährdete Tierarten (wie Seeadler, Luchs oder Biber) haben Vorrang. Auch für Großwildtiere sei das Gebiet ein wichtiger Lebensraum.

Außerdem gibt es ein zusammenhängendes Naturschutzgebiet, das Oberösterreich, Niederösterreich und Tschechien betrifft. Hier wären Vertragsverletzungsverfahren der EU zu befürchten, sagte Haimbuchner. 30 Kilometer weiter südlich vom derzeit geplanten Standort wäre die Errichtung möglich, sagte Achleitner.

Ende November wurde die Umweltprüfung beantragt, die Projektwerber hatten geplant, eine Viertelmilliarde zu investieren, um 22 Windräder zu errichten. Das Projekt "Windenergie Sandl" im Mühlviertel wäre das größte seiner Art in Oberösterreich gewesen.

Beschleunigungsgebiete:0,74 Prozent der Landesfläche

Die Verordnung ist die Umsetzung einer EU-Richtlinie, sie sieht vor allem Beschleunigungszonen vor: In diesen Gebieten (in denen keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind) sollen nach einer grundsätzlichen Prüfung einzelne Umweltverträglichkeitsprüfungen für Projekte entfallen. Für Windkraft sind Beschleunigungsgebiete in Teilflächen des Kobernaußerwalds (5900 Hektar), im Weilhartsforst (2650 Hektar) und im Sternwald (320 Hektar) vorgesehen. Sie machen 0,74 Prozent der Landesfläche aus.

Ausschlusszonen sind etwa das Alpenvorland, das Salzkammergut sowie der Nationalpark Kalkalpen. Insgesamt fallen 34,53 Prozent der Landesfläche in eine Ausschlusszone für Windkraft. Ausnahme: Das sogenannte "Repowering" (die Kraftwerkserneuerung) ist hier weiter erlaubt.

Bisher 109 Projekte in Planung

Der Rest der Landesfläche fällt in die neutrale Zone, hier sind weiterhin Einzelfallprüfungen notwendig. Die Verordnung für Ausschlusszonen wird laut Achleitner im ersten Halbjahr 2025 in Kraft treten, die Beschleunigungszonen müssen laut EU-Vorgaben bis 21. Februar 2026 ausgewiesen werden.

Derzeit gibt es 31 Windräder in Oberösterreich. Innerhalb der nächsten Jahre seien 109 weitere geplant, 74 davon in Beschleunigungszonen - ihre Kapazität soll bei 1100 Gigawattstunden liegen. Die Zielwerte für den Windkraftausbau in Oberösterreich (bis 2030 1000 Gigawattstunden) würden damit erreicht werden, heißt es.

Sowohl Achleitner als auch Haimbuchner betonten, dass es sich um eine fachliche und keine politische Entscheidung handle. Durch die Verordnung sei ein "entsprechender Interessensausgleich weitestgehend gewahrt", sagte Haimbuchner.

Politische Reaktionen: "Geisterfahrt"

Die Interessensgemeinschaft Windkraft (IG) sieht aufgrund der Verordnung den Wirtschaftsstandort Oberösterreich in Gefahr. „Für Oberösterreich als wichtigstes Industriebundesland mit dem höchsten Stromverbrauch in Österreich ist Windstrom von entscheidender Bedeutung“, sagt Geschäftsführer Stefan Maringer. Er kritisiert auch, dass die Projekte in Sandl und Saurüssel durch die Verordnung vor dem Aus stehen.

Scharfe Kritik kam auch von Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne): „Ein Wind-Sperrgebiet in Oberösterreich wird uns alle teuer zu stehen kommen. Höhere Stromrechnungen und steigende Heizkosten sind die direkte Folge dieser wirtschafts- und standortpolitischen Geisterfahrt."

Für SP-Energiesprecher Thomas Antlinger ist das Handeln der Landesräte "an Fahrlässigkeit nicht zu überbieten". Mit der Verhinderung des Projekts in Sandl würden sie der Atomkraft Vorschub leisten: "Wenn Oberösterreich nicht von tschechischem Atomstrom abhängig werden will, dann müssen Windkraftprojekte wie jene in Sandl ermöglicht werden."

Mutige Projektwerber würden durch die Entscheidung vor den Kopf gestoßen, kritisierte Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer. "Die Wirtschaft fordert die Energiewende und will explizit auch die heimische Windkraft im Energiemix, die Regierungskoalition beschäftigt sich im gleichen Atemzug lieber mit Verboten und definiert Ausschlusszonen."

