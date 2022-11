Handy-Flugmodus in der EU bald Auslaufmodell

Der jüngste Mobilfunkstandard 5G ermögliche das, sagte gestern Binnenmarktkommissar Thierry Breton.

Fluggesellschaften könnten nun die Technologie an Bord bereitstellen und so das Surfen, Schicken von Kurznachrichten und Telefonieren ermöglichen. Seit 2008 waren laut Durchführungsbeschluss der Kommission bestimmte Frequenzen für die mobile Kommunikation in Flugzeugen reserviert, die es Fluggesellschaften erlaubten, in der EU fliegenden Passagieren Telefon- und Datendienste anzubieten.

Durch die Neuerung könne 5G nun breitflächig eingeführt werden. Dazu soll in Kabinen eine spezielle Netzwerkausrüstung, eine Picozelle, dienen. Per Satellit stellt sie eine Verbindung vom Flugzeug zum Mobilfunknetz am Boden her.