Alles, was Sie über Geld wirklich wissen müssen

Wie sichert man sich hohe Renditen und legt das Ersparte gewinnbringend und klug an, damit man auch im Alter und im Ruhestand genug davon zur Verfügung hat? Das sind die Fragen und Themen, die beim Geldtag der OÖNachrichten von Experten beantwortet werden. Dieser findet am 29. November in den Linzer Promenaden Galerien statt.

Den Anfang machen mehrere Schulklassen aus Oberösterreich, die Schülerinnen und Schüler diskutieren mit Ex-Vizekanzler und -Finanzminister Wilhelm Molterer und Michaela Keplinger-Mitterlehner, Obfrau der Sparte Banken in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, am Vormittag unter dem Motto "Wie viel bleibt den Jungen?" über Inflation, Weltwirtschaft und Geldanlage für junge Menschen.

Ex-Vizekanzler und -Finanzminister Wilhelm Molterer Bild: VOLKER WEIHBOLD

Michaela Keplinger-Mitterlehner, Obfrau der Sparte Banken Bild: RLB OÖ

Sargnagel für den Wohlstand?

Die erste öffentlich zugängliche Diskussion beginnt um 12.45 Uhr. Sie trägt den provokanten Titel "Unser Pensionssystem: Sargnagel für unseren Wohlstand?".

Darüber diskutieren auf dem Podium Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Stefanie Christina Huber, Generaldirektorin der Sparkasse Oberösterreich, Oberbank-Vorstand Martin Seiter, der Vorstandsvorsitzende der Hypo Oberösterreich, Klaus Kumpfmüller, und Ökonomin Carmen Treml (Agenda Austria).

Stefanie Christina Huber, Generaldirektorin Sparkasse OÖ Bild: Sparkasse OÖ

Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ Bild: VOLKER WEIHBOLD

Nächster Programmpunkt um 14.05 Uhr ist der Börse-Talk mit Felix Strohbichler, Finanzvorstand des Kranherstellers Palfinger, und Florian Heindl, Finanzvorstand des Innviertler Luftfahrtzulieferers FACC. Sie werden Eindrücke aus erster Hand von der Arbeit in börsenotierten Konzernen geben, über aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen sprechen und darüber berichten, was die heimischen Unternehmen bewegt.

FACC-Finanzvorstand Florian Heindl Bild: FACC

In der zweiten Talkrunde kommen dann Experten zu Wort, die über Anlageformen abseits der klassischen Instrumente wie Aktien oder Sparbuch diskutieren: "Gold, Betongold, Anleihen als Alternative?". Hier sitzen Manfred Pammer (Athos Immobilien), Andrea Lang (Münze Österreich), Werner Lehner (WSS) und Andreas Fellner (Partner Bank) auf dem Podium. Die Diskussion findet von 14.20 und 15.20 Uhr statt.

Alles zum Thema Aktien

Die dritte, ebenfalls prominent besetzte Runde dreht sich ab 15.30 Uhr dann um das Thema Aktien: Walter Oblin, der neue Vorstandschef der Post AG, sitzt genauso auf dem Podium wie Volkswirt Peter Brezinschek, Helmut Nuspl (Schoellerbank) und Rudolf Eder (Bankhaus Spängler). Sie diskutieren über "Langfristig in Aktien anlegen: Die beste Lösung?".

Werner Lehner (WSS Vermögensmanagement) Bild: privat

Für die musikalische Note der Veranstaltung und den unterhaltsamen Ausklang des OÖN-Geldtages ist der singende Kabarettist "Blonder Engel" zuständig – er tritt ab 16.40 Uhr auf der Bühne auf. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

