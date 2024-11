Frankreichs Finanzminister: "Lasst uns alle ein bisschen mehr arbeiten"

Im Durchschnitt arbeiteten Französinnen und Franzosen im Laufe eines Jahres deutlich weniger als ihre Nachbarn in anderen europäischen Ländern, sagte Armand am Montag dem Sender C News TV. "Die Folge davon sind weniger Sozialversicherungsbeiträge, weniger Geld zur Finanzierung unserer Sozialsysteme, weniger Steuereinnahmen und letztlich weniger Arbeitsplätze und weniger Wirtschaftswachstum", so Armand. Die Regierung in Paris prüft Reformen, um das schleppende Wirtschaftswachstum anzuschieben.

Allerdings lehnen Gewerkschaften Änderungen bei der Flexibilisierung von Arbeit meist strikt ab. Die 2000 eingeführte 35-Stunden-Woche haben die Arbeitnehmervertretungen oft heftig verteidigt. Auch Reformen des französischen Pensionssystems stießen wiederholt auf Proteste.

Zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone

Frankreich, die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, will das Staatsdefizit bis 2025 auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung senken. Erlaubt sind den europäischen Regeln zufolge eigentlich nur drei Prozent. "Lasst uns alle gemeinsam ein bisschen mehr arbeiten und zunächst dafür sorgen, dass alle in allen Sektoren die ihnen zugewiesene Arbeitszeit einhalten", sagte Armand.

