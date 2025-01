Feronia: Wasser als wertvolles Gut

Ressourcenverbrauch und CO2-Emissionen reduzieren, dieses Ziel verfolgt die vierte Klasse der HBLA Lentia mit Schwerpunkt Produktmanagement. Die Schülerinnen und Schüler unterstützen das Land Oberösterreich beim "Jugend Wasser Award": Sie besuchen andere Schulen und motivieren die Jugendlichen, kreative Beiträge zum Thema Wasser einzureichen und ihren Wasserverbrauch zu hinterfragen. Die Veranstaltung, bei der die Sieger gekürt werden, wird von der HBLA nachhaltig geplant. Die Dekoration wird selbst gemacht, es kommt kein Kunststoff zum Einsatz.

Mit dem Projekt hat sich die Klasse für den Nachhaltigkeitspreis Feronia in der Kategorie "Nachhaltig lernen und lehren" beworben. Die Feronia wird von den OÖN, der Oberbank und dem Land Oberösterreich vergeben.

Holz aus naheliegenden Wäldern

Einreichungen sind noch bis 1. Februar unter nachrichten.at/feronia in vier Kategorien möglich: "Durch und durch nachhaltig", "Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen", "Vielfalt der Nachhaltigkeit" und "Nachhaltig lernen und lehren". Dateien und Fotos können hochgeladen werden.

Umweltfreundliches Wohnen und nachhaltige Beschaffung stehen im Zentrum von "Holz Reisecker": Der Betrieb in Roßbach (Bez. Braunau) wird von den Brüdern Ferdinand und Johannes Reisecker in fünfter Generation geführt. 40 Mitarbeiter verarbeiten Fichten-, Tannen- und Lärchenrundholz, das aus dem nahen Kobernaußerwald bezogen wird. Bei den Konstruktionen wird auf Leim und Metall verzichtet. Der Verbau von Massivholz bindet das CO2 langfristig. Kunden und Lieferanten können durch die Verwendung des "Holz von hier"-Zertifikats zur Nachhaltigkeit beitragen. Für die Mitarbeiter wurde ein eigenes Wohnhaus errichtet und es wurden vier emissionsfreie Elektrostapler angeschafft, um Luft- und Arbeitsqualität zu verbessern. Reisecker hat sich in der Kategorie "Durch und durch nachhaltig" beworben.

Alle Bewerber sind zur Preisverleihung am 20. März in der Oberbank in Linz eingeladen.

