Feronia: Frist für Bewerbung geht bis Mitternacht

Es ist die letzte Chance, um sich für den OÖN-Nachhaltigkeitspreis Feronia, der am 20. März in der Oberbank in Linz vergeben wird, zu bewerben. Oberösterreichische Unternehmen, Schulen und Vereine können noch bis Samstag um 24 Uhr einreichen.

Die Jury wird aus vier Kategorien die Sieger küren, zur Veranstaltung sind alle Bewerber herzlich eingeladen. In der Kategorie "Durch und durch nachhaltig" hat sich der Welser Bio-Lebensmittelhändler Vorratskammer beworben.

Sebastian Wachter betreibt die Vorratskammer in Wels. Bild: Torsten

Die regionalen Produkte – Obst, Gemüse, Milch oder Fleisch – werden über den Onlineshop bestellt. Unternehmer Sebastian Wachter (im Bild) holt sie direkt beim Erzeuger oder Partnerbetrieb ab, dadurch wird Lebensmittelverschwendung verhindert.

