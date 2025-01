Feronia: Mit einer Zeitbank im Einsatz für Mitmenschen und Umwelt

Die Gemeinschaft ist ein wichtiger Faktor für Nachhaltigkeit: Das zeigt der Verein Zeitbank aus der Innviertler Gemeinde Lochen am See. Das 2021 ins Leben gerufene Projekt hat sich in der Kategorie "Vielfalt der Nachhaltigkeit" für den Nachhaltigkeitspreis Feronia beworben.

Das Netzwerk besteht aus rund 50 Mitgliedern. Sie machen Ausflüge und unterstützen sich gegenseitig mit ihrer Zeit, sei es bei der Kinderbetreuung oder Gartenarbeiten. Die Mitglieder engagieren sich auch ehrenamtlich, etwa für Essen auf Rädern, und haben schon drei Repair-Cafés organisiert.

Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich, alle Bewerber sind zur Preisverleihung am 20. März ins Donauforum der Oberbank in Linz eingeladen.

Auch die BBS Rohrbach (HAK, HLW und FSD) legen großen Wert auf Nachhaltigkeit: Im Wintersemester können die Schüler eigene Projekte umsetzen. Bisher wurden etwa eine Typisierungsaktion zur Registrierung von Stammzellenspendern oder eine Spende für das Tierheim Linz organisiert.

Auch eine Wasseranalyse und Säuberungsaktion an der Großen Mühl wurden durchgeführt. Die Schulen bewerben sich in der Kategorie "Nachhaltig lernen und lehren".

