EZB-Chefvolkswirt Lane spricht sich für weitere Zinssenkungen aus

"Wir legen uns nicht im Voraus auf ein genaues Tempo der Senkung fest, aber wir werden unsere Zinsen schrittweise senken müssen", sagte Lane der französischen Finanzzeitung "Les Echos" (Montag). Die Geldpolitik nicht zu lange restriktiv bleiben, so Lanie. "Andernfalls wird die Wirtschaft nicht ausreichend wachsen." Der Chefvolkswirt geht zudem davon aus, dass die Inflation in der Eurozone weiter in Richtung der von der EZB angepeilten Zielmarke bewegen dürfte. Demnach werde "ein Großteil der letzten Etappe", um die Inflation wieder nachhaltig auf das Inflationsziel von mittelfristig zwei Prozent zu bringen, im nächsten Jahr erreicht.

Erneute Lockerung der Geldpolitik erwartet

Bei der nächsten Zinssitzung der EZB Mitte Dezember wird eine erneute Lockerung der Geldpolitik erwartet. Zuletzt hatte die Notenbank im Oktober den Zinssenkungskurs fortgesetzt und die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte reduziert. Der maßgebliche Einlagensatz liegt derzeit bei 3,25 Prozent. Jüngste Konjunkturdaten aus der Eurozone waren überraschend schwach ausgefallen. Unter anderem hatten Ende der vergangenen Woche enttäuschende Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager die Aussichten für die weitere konjunkturelle Entwicklung belastet.

Mehr zum Thema Pegasus Pegasus Trumps Krach mit der Notenbank WASHINGTON. Die US-Wahl bringt geldpolitische Spannung. Von Europas EZB wird im Dezember eine weitere Zinssenkung erwartet. Trumps Krach mit der Notenbank

Mit Blick auf einen möglicherweise stärkeren Protektionismus in den USA und negative Auswirkungen auf die Wirtschaft im gemeinsamen Währungsraum unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump sagte Lane, dass das Ausmaß des Problems davon abhängen werde, "wie weit verbreitet der Protektionismus ist und wie schnell er umgesetzt wird". Es gebe eine breite Palette von Szenarien. "Wenn die Zölle schnell und allgemein erhöht werden, haben die europäischen Unternehmen wenig Zeit, sich vorzubereiten, und das Risiko einer großen Störung ist sehr hoch", warnte Lane.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.