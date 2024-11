Landesrat Achleitner: "Europa muss sich emanzipieren und auf eigenen Füßen stehen"

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner hat am Freitag Bilanz über die erste Halbzeit der Landesregierung gezogen und dabei auch Forderungen an die kommende Bundesregierung erhoben. Die heimischen Wirtschaftsforscher würden für Österreich für heuer einen Rückgang der Wirtschaftsleistung und für 2025 mit einem schwachen Wachstum rechnen, auch beim wichtigsten Handelspartner Deutschland sind die Prognosen verhalten. Die USA seien der zweitwichtigste Exportmarkt, der Wahlsieg Donald Trumps dürfte die Exporte aufgrund der angekündigten Zölle aber verteuern. "Europas muss sich emanzipieren und sich auf eigene Füße stellen. Und es ist umso wichtiger, Oberösterreichs Unternehmen die bestmöglichen Bedingungen zu bieten", sagte Achleitner, der das Ressort vor sechs Jahren übernommen hat. Leistung müsse sich lohnen, weshalb Überstunden steuerfrei gestellt werden müssten, Vollzeit- gegenüber Teilzeitjobs aufgewertet gehörten und ein abgabenfreies Weiterarbeiten in der Pension ermöglicht werden müsse. Hierzu habe es bei der Arbeitsmarktreferenten-Konferenz einen einstimmigen Beschluss gegeben.

Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner Bild: Land OÖ/Spenlingwimmer

Rasches Handeln gefordert

Diese Lösungen brauche es auch im Hinblick auf einen zukunftsfitten Arbeitsmarkt: Aufgrund des demografischen Wandels würden 2030 mehr als 83.000 Arbeitskräfte in Oberösterreich fehlen. Derzeit steigen aufgrund der Wirtschaftskrise die Arbeitslosenzahlen: "Wir müssen rasch handeln und sie mit jenen Unternehmen zusammenbringen, die noch Mitarbeiter suchen."

