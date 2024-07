Energieversorger fordern mehr Tempo bei der Energiewende

Ein klares Bekenntnis zur Energiewende und mehr Tempo bei den dafür notwendigen Entscheidungen: Das fordert die heimische Energiewirtschaft von der nächsten Regierung. Dazu nötig sei ein parteiübergreifender Schulterschluss, sagte Verbund-Chef Michael Strugl am Mittwoch. Strugl ist auch Präsident des Verbandes Oesterreichs Energie.

Das Ziel, Österreich energiepolitisch neu und unabhängiger aufzustellen, müsse außer Streit stehen. Die durch den Ukraine-Krieg stark gestiegenen Energiepreise hätten gezeigt, dass Österreichs Energieversorgung nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes und der Versorgungssicherheit, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen auf eigene Beine gestellt werden müsse.

Wenn Österreich seine Klima- und Energieziele erreichen wolle, müsse zudem alles elektrifiziert werden, was elektrifiziert werden könne. Dies erfordere eine Verdoppelung der Stromerzeugung und eine Verdreifachung der Leistung bis 2040, sagte Barbara Schmidt, die Generalsekretärin von Oesterreichs Energie. Die E-Wirtschaft schürte ein "Zukunftspaket für Österreich", das einige Forderungen enthält und mit dem die Branchenvertreter für eine Unterstützung durch Politik, Verwaltung und Bevölkerung werben. Von der nächsten Regierung wünschen sich die Branchenvertreter eine Bündelung der Zuständigkeiten in einem "Transformationsministerium". Weiters drängt die Branche auf ein Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz sowie weitere regulatorische Rahmenbedingungen wie die Umsetzung des EU-Gasmarktpakets. Zudem verlangen die Branchenvertreter Rechtssicherheit bei Preisanpassungen in Stromlieferverträgen. Darüber hinaus fordert die E-Wirtschaft klare Vorgaben für die Ausweisung von geeigneten Flächen und Zonen in den einzelnen Bundesländern, eine klare Strategie für die zukünftige Nutzung von Wasserstoff, Anreize für den Netzausbau, mehr Tempo bei Genehmigungen und Verfahren sowie einen langfristigen Plan, um die Sicherheit der Systeme aufrechtzuerhalten.

"Wir werden weiter investieren"

Auch die E-Wirtschaft will ihren Beitrag leisten: "Wir werden weiter investieren, wir werden weiter bauen, wir werden Anlagen bauen, wir werden Leitungen bauen, wir werden weiter an innovativen Projekten arbeiten", so Strugl.

