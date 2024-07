Gas- und Stromleitung im Mühlviertel: Probebohrungen und Widerstände

Die zwei großen Energieinfrastruktur-Projekte im Mühlviertel gehen in die entscheidende Phase. Am Freitag werden die Unterlagen der Netz OÖ und Linz Netz für die geplante 110-kV-Stromleitung zwischen Rohrbach und Rainbach von der UVP-Behörde per Edikt veröffentlicht – in den Gemeindeämtern, beim Land und im Internet. In den kommenden Wochen kann jeder Bürger und jede Organisation Einschau halten und eine Stellungnahme abgeben. Lesen Sie mehr: Strom und Gas durchs Mühlviertel - Neos