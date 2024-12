Energie AG senkt ab 1. April die Strompreise

Ab 1. April sinkt der Preis für Kunden mit dem Tarif "Ökostrom-Loyal" auf 12,93 Cent pro Kilowattstunde. Auf das Jahr gerechnet ergebe sich so eine Ersparnis von knapp 50 Prozent. Für das Angebot gilt eine Preisgarantie bis 31. März 2026. "Wir haben immer versprochen, die Preise zu senken, wenn es uns möglich ist", sagt Energie-AG-Chef Leonhard Schitter. Mit der Senkung ab April zähle man zu den günstigsten Stromanbietern Österreichs.

Das Angebot wird nicht aus dem Vertrieb finanziert, wie die aktuelle Bilanz des Energieversorgers zeigt. Beim Kundengeschäft schrieb die Energie AG im Geschäftsjahr 2023/24 Verluste. Die Umsatzerlöse betrugen in diesem Zeitraum 3,15 Milliarden Euro, um 25 Prozent weniger als im Vorjahr. Zurückzuführen ist das vor allem auf die niedrigeren Großhandelspreise bei Strom und Gas. Es wurde auch weniger Strom und Gas verkauft.

Unter dem Strich blieb ein operatives Ergebnis von 398,2 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss (Gewinn nach Steuern) lag laut Finanzvorstand Andreas Kolar bei 316 Millionen Euro. Die Bilanzsumme belief sich auf knapp vier Milliarden Euro - zum Vergleich: Vor zwei Jahren lag sie bei 6,2 Milliarden Euro. Die Personalkosten belaufen sich laut Kolar mittlerweile auf 390 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter ist leicht gestiegen - konzernweit sind es aktuell 4766 (Vollzeitäquivalent).

Investitionen auf Rekordniveau

Positive Ergebnisse lieferte die Wasserkraft: Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde eine überdurchschnittliche Wasserführung der Flüsse verzeichnet. Insgesamt lag die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen mit 2793 Gigawattstunden um 12,3 Prozent über dem Vorjahreswert.

Mit 318,3 Millionen Euro wurde 2023/24 so viel Geld für Investitionen aufgewendet, wie noch nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Gegenüber dem Vorjahr gab es hier eine Steigerung um 50 Prozent. Diesen Kurs will der Vorstand fortsetzen, im laufenden Geschäftsjahr soll mehr als eine halbe Milliarde Euro investiert werden. "Jeder Cent wird in die Energiewende fließen", sagt Schitter. Man sei hier auch ein wichtiger Partner für die Industrie.

Verzögerung beim Pumpspeicherkraftwerk Ebensee

Beim Großprojekt Pumpspeicherkraftwerk Ebensee (Investitionsvolumen von 450 Millionen Euro) werden sich die Arbeiten ein paar Monate verzögern. Aufgrund der starken Regenfälle im September sei sichtbar geworden, dass das Gestein zusätzlich abgedichtet werden muss. Dafür werde etwa Beton in den Berg injiziert, sagte Technikvorstand Alexander Kirchner. Die Inbetriebnahme ist nun für 2028 geplant, ursprünglich war von 2027 die Rede gewesen.

Für das kommende Jahr stehen zahlreiche Projekte am Programm: der Neubau des Kraftwerks Traunfall, der Ausbau der Fernwärmeversorgung in Oberösterreich sowie der Ausbau der Netzinfrastruktur. Für den Windpark Kobernaußerwald läuft die Umweltverträglichkeitsprüfung, im Frühling soll die größte Agri-PV-Anlage Oberösterreichs in Pischelsdorf am Engelbach in Betrieb genommen werden.

