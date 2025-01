Einwegpfand: Verunsicherung bei Konsumenten

In Österreich gilt seit Jahresbeginn das Einwegpfandsystem. Wer Plastikflaschen und Metalldosen mit Pfandlogo kauft, bezahlt 25 Cent als Pfand. Das Geld gibt es bei Rückgabe nicht zerdrückter Leergebinde retour.

Allerdings sei es in den ersten Tagen zu Diskussionen, Unverständnis und Verunsicherung bei etlichen Kunden gekommen, berichtet Josef Strutz, Chef des Winkler-Markts und Gremialobmann des Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer Oberösterreich: "Viele haben bereits PET-Flaschen und Dosen in den Handel gebracht, aber kein Pfand ausbezahlt bekommen." Das könne aber auch gar nicht der Fall sein, denn die bepfandeten PET-Flaschen und Metalldosen dürften erst seit 1. Jänner "in Verkehr gebracht werden", sagt Strutz. Die Gebinde würden in den kommenden Tagen an die Lebensmittelhändler ausgeliefert.

Josef Strutz-Winkler, Gremialobmann des Lebensmittelhandels in Oberösterreich Bild: Sabine Kneidinger

Restbestände ohne Pfandlogo

Sobald das der Fall sei, werde es zwei gleichpreisige Produkte geben: das "alte" Gebinde ohne Pfand und das "neue" mit Pfand. PET-Produkte und Dosen ohne Logo seien wie bisher in der gelben Tonne oder im gelben Sack zu entsorgen.

Bis Ende März 2025 dürfen Gebinde ohne Pfandlogo abgefüllt, bis Ende dieses Jahres im Handel verkauft werden. Damit sollen Restbestände in den Supermärkten genutzt werden.

Das Einwegpfand gilt für Gebinde von 0,1 bis drei Liter. Befreit vom Pfand sind, wie berichtet, Tetrapacks, Milchgetränke, Sirupe, Getränkeflaschen aus Glas oder Metall mit Kunststoffverschluss sowie Flaschen für Beikost und flüssige Lebensmittel für medizinische Zwecke.

