Digitalos: Wie die Digitalisierung das Arbeiten und Reisen vereinfacht

Die Verleihung findet am 12. November statt, alle Bewerber sind herzlich dazu eingeladen.

Zum bereits sechsten Mal wird am 12. November in der Linzer Tabakfabrik der Digitalos, den die OÖNachrichten gemeinsam mit ihren Partnern vergeben, an digitale Pioniere und Vorreiter überreicht.

In den Kategorien "Digitale Start-ups", "Digitale Transformation" und "Digitales Projekt" können sich Firmen mit Sitz in Oberösterreich bewerben. Bereits ihre Chance genutzt und in der Kategorie für Start-ups beworben hat sich Gabriele Mayrwöger-Hennerbichler mit Psido: Die klinische Psychologin aus Luftenberg hat gemeinsam mit ihrem Mann, einem Programmierer, eine Software für Patientendokumentation entwickelt, die Psychologen eine rasche Dokumentation und Rechnungslegung ermöglicht.

Gabriele Mayrwöger-Hennerbichler

Die App " Majourny" von Mitgründer und Geschäftsführer Fabian Pischinger erleichtert mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) die Reiseplanung. Die Buchung vom Hotel, Ausflüge und Tipps für die besten Restaurants sollen so einfach verfügbar sein. Das junge Unternehmen wurde als Flexible Kapitalgesellschaft (FlexCo) gegründet.

Die Gründer von Majourny Bild: Majourny

Bereits etabliert hat sich das "Digitale Projekt" der Eventagentur "k marketing" aus St. Marien: Mit " regLIST24" entwickelte Firmengründer Wolfgang Krist schon 2008 ein Anmelde- und Check-in-System für Veranstaltungen, das bis heute von vielen Unternehmen genutzt wird.

Wolfgang Krist Bild: Harald Stampfer

Einzelpersonen können sich auch für die Kategorie "Digitale Persönlichkeit" bewerben: Nach einer Vorauswahl durch die Jury unter dem Vorsitz von IT:U-Präsidentin Stefanie Lindstaedt wird der Sieger durch eine Abstimmung auf nachrichten.at ermittelt.

