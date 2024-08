Digital Days: Geballte Ladung Digitalkompetenz mitten in Linz

Spannende Diskussionen beim Treffen der Digitalexperten in Linz

Die Digital Days gehen heuer am 2. und 3. Oktober in den Promenaden Galerien in Linz über die Bühne.

Etliche Expertinnen und Experten sind dabei, um im Herzen der oberösterreichischen Landeshauptstadt über digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Onlinemarketing und über aktuelle Themen der Digitalisierung wie beispielsweise die digitale Nachhaltigkeit und die Zukunft des E-Commerce zu sprechen.

Die Liste der Referenten kann sich sehen lassen: Google-Österreich-Chefin Maimuna Mosser wird als Keynote-Speakerin auftreten, ihre Vision für den Internetkonzern umfasst die Vertiefung bestehender Partnerschaften und den Aufbau neuer Beziehungen. Vorträge halten werden auch Alexander Riedler, Leiter der Arbeitsgruppe Cybercrime in der Landespolizeidirektion Oberösterreich, Christoph Kaltenböck vom Maschinenhersteller Engel, Johannes Reichenberger vom Zahlungsdienstleister Ventopay, Viktoria Zischka von Billa, Christian Kohl von Drei, Fabian Knauseder, Geschäftsführer der ProSiebenSat1Puls4-Gruppe, Influencerin Lisa-Marie Schiffner und viele mehr.

Alle Informationen zur zweitägigen Veranstaltung und Tickets finden Sie unter www.nachrichten.at. Die Digital Days Linz sind der ideale Ort, um Kontakte zu knüpfen und wertvolle Erfahrungen auszutauschen. Lassen Sie sich diese Veranstaltung nicht entgehen!

