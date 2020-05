Unito-Chef Harald Gutschi (Quelle, Otto und Universal) erwartet "die größte Rabattschlacht aller Zeiten. Die Österreicher werden noch nie so günstig eingekauft haben wie zu dieser Zeit." Ähnliches erwartet man beim Modehandel. "Der nächste Schlussverkauf steht schon vor der Tür", so Jutta Pemsel, Branchensprecherin in der Wirtschaftskammer. Die liegen gebliebene Frühjahrsmode lasse sich mit Wochen Verspätung kaum mehr verkaufen.

Die XXXLutz-Gruppe (mit Möbelix, Mömax) will die Wiedereröffnung mit einer großen Preisoffensive starten. "Unsere Lager sind bis an die Decke voll", sagte XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger. Das Unternehmen rechnet mit einer erhöhten Nachfrage "vor allem nach hochwertigen Küchen und Einrichtungsgegenständen", besonders günstig seien Gartenmöbel.