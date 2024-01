Endspurt für den Architekturpreis Daidalos: Einreichen bis 28. Jänner

Oberösterreichs Architekturpreis Daidalos 2024 geht in die entscheidende Phase. Eine Woche können Architekturbüros, Zivilingenieurbüros und interdisziplinäre Projektteams noch Projekte einreichen. Der Einreichschluss wurde, wie berichtet, auf 28. Jänner verlängert, um noch etwas mehr Zeit zu geben. Es treffen laufend Bewerbungen ein.

Im Februar wird die Jury zusammentreten, um die Nominierten in jeder Kategorie zu bestimmen und letztlich die Sieger zu küren. Die Siegerehrung wird am 21. März in den Linzer Promenaden Galerien stattfinden.

Die Jury besteht aus folgenden drei Experten: Heidi Pretterhofer, Professorin für Baukultur an der Kunstuni Linz und Architektin aus Wien; Christian Tabernig, Architekt von projektCC aus Graz; Georg Wilbertz, Architekturkritiker der OÖNachrichten.

Alle Informationen und den Link zum Einreichen finden Sie auf nachrichten.at/daidalos. Die Kategorien des Daidalos sind folgende (Büros können sich auch mit mehreren Projekten in unterschiedlichen Kategorien bewerben):

Wertvolle Substanz: Intelligentes, funktionsgerechtes und architektonisch überzeugendes Bauen im Bestand (Sanierung, Erweiterung, Nachverdichtung, räumlich-funktionale Neudefinition, ökologische Optimierung etc.). Schaffung zeitgemäßer, nachhaltiger Perspektiven für bestehende Bauten.

Intelligentes, funktionsgerechtes und architektonisch überzeugendes Bauen im Bestand (Sanierung, Erweiterung, Nachverdichtung, räumlich-funktionale Neudefinition, ökologische Optimierung etc.). Schaffung zeitgemäßer, nachhaltiger Perspektiven für bestehende Bauten. Raffiniert geplant: Neubauten und -planungen, die architektonisch und funktional einen raffinierten Beitrag zum aktuellen Baugeschehen leisten. Dies auch bezogen auf die Planungsprozesse (z. B. partizipative Verfahren) und städtebaulich relevante Projekte (z. B. Ortsplanung). Beiträge aus den Bereichen Ingenieurbauten und -leistungen sowie hervorragende Infrastrukturplanungen sind ebenfalls erwünscht.

Neubauten und -planungen, die architektonisch und funktional einen raffinierten Beitrag zum aktuellen Baugeschehen leisten. Dies auch bezogen auf die Planungsprozesse (z. B. partizipative Verfahren) und städtebaulich relevante Projekte (z. B. Ortsplanung). Beiträge aus den Bereichen Ingenieurbauten und -leistungen sowie hervorragende Infrastrukturplanungen sind ebenfalls erwünscht. Sonderpreis Bewährte Bauten: Bauten und Planungen, die ihre besondere architektonische Qualität und Nutzerfreundlichkeit bereits über eine längere Nutzungsdauer unter Beweis gestellt haben. Neben Einzelbauten sind auch Beiträge zur Platz- und Ortskerngestaltung, städtebauliche Maßnahmen sowie Landschafts-, Park- und Gartengestaltungen erwünscht.

Die OÖNachrichten haben den Daidalos initiiert und vergeben ihn gemeinsam mit der Ziviltechnikerkammer für Oberösterreich und Salzburg. Weitere Partner und Sponsoren des Daidalos sind die Energie AG, die Hypo Oberösterreich, WAG, das Land Oberösterreich, Neue Heimat und WSG sowie das afo architekturforum oberösterreich.

