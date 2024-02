Gemeinnützige: "Schwierige Marktlage, aber wir sind stabil"

Die Geschäftsführer der beiden gemeinnützigen Wohnbauträger Neue Heimat und WSG, Robert Oberleitner und Stefan Hutter, sprechen im Doppelinterview über aktuelle Entwicklungen. OÖNachrichten: Der Immobilienmarkt hat nach Jahren des Aufschwungs eine Vollbremsung hingelegt: Wie geht es Ihren gemeinnützigen Firmen in dieser Phase? Robert Oberleitner: Der Immobilienmarkt in Österreich ist aufgrund der Bau- und Energiekosten sowie der steigenden Zinsen in einer schwierigen Situation. Aber wie schon