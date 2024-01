Daidalos-Einreichfrist bis 28. Jänner verlängert

Die Daidalos-Trophäen werden bei der Siegerehrung am 21. März vergeben.

Laufend treffen Bewerbungen für Oberösterreichs Architekturpreis Daidalos ein. Die Einreichfrist wird nun um eine Woche verlängert, um den Interessenten etwas mehr Zeit zu geben – von 21. auf 28. Jänner. Infos und Link zur Einreichung unter nachrichten.at/daidalos. Zur Einreichung sind Architektur-, Zivilingenieurbüros und interdisziplinäre Projektteams eingeladen. Projekte in Oberösterreich werden zugelassen. Die Kategorien sind "Wertvolle Substanz" (Sanierungen, Umbauten), "Raffiniert geplant" (Neubauten, neue Entwicklungen) und "Sonderpreis Bewährte Bauten" (ältere Gebäude). Juroren sind Heidi Pretterhofer, Professorin für Baukultur an der Kunstuni Linz, Christian Tabernig, Architekt in Graz, und OÖN-Architekturkritiker Georg Wilbertz.

