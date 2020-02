Coronavirus: Lenzing droht Produktionsstopp in China-Werk

Nanjing ist etwa 500 Kilometer von Wuhan entfernt, wo der Ausbruch des Virus seinen Ursprung hatte. Derzeit sei das Werk noch mit rund 80 Prozent der Leistung in Betrieb. Viele Unsicherheiten könnten aber zu einem erzwungenen Abschalten der Linien führen, heißt es. Bis jetzt seien die wirtschaftlichen Einbußen bei Lenzing gering.

Heimarbeit und Fiebermessungen wegen Infektionsgefahr

Rund 200 Mitarbeiter sind noch im chinesischen Werk beschäftigt, 600 sind zuhause. "An den Bürostandorten wird verstärkt Heimarbeit ermöglicht, um die Infektiongefahr zu verringern", so der Sprecher am Dienstag zur APA. Am Produktionsstandort würden Fiebermessungen beim Zutritt ins Werk durchgeführt. Den Lagerbestand sieht Lenzing noch im "normalen Bereich". Man könne derzeit noch zwei Tage weiterproduzieren, bei Chemikalien könnte aber wegen Transportkontrollen ein Engpass auftreten.

