Commerzialbank-Prozess: "Pucher war das Gesetz"

Die Männer sollen Scheinrechnungen ausgestellt und von Ex-Bankchef Martin Pucher veruntreute Gelder aus der Bank für ihre maroden Firmen erhalten haben.

Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits wird am Nachmittag befragt. Vorgeworfen wird ihr und den drei Unternehmern, die ohne den schwerkranken Pucher vor Gericht stehen, Veruntreuung von Bankgeldern, Untreue, betrügerische Krida, Geldwäsche und Bilanzfälschung. Während sich die frühere Vorstandskollegin von Pucher vollinhaltlich schuldig bekannte, verantworteten sich die drei Männer teilweise geständig.

Bargeld floss über Sponsorings auch in SV Mattersburg

Ein 70-jähriger Unternehmer aus dem Bezirk Mattersburg sagte vor Gericht, dass ein Teil des Bargelds, das ihm übergeben wurde, in den SV Mattersburg geflossen sei, bei dem Pucher Präsident war. Angefangen habe alles damit, dass Pucher ihn in die Bank zitiert und gemeint habe: "Wir brauchen mehr Sponsorgeld." Bis dahin habe man nur eine Werbetafel gehabt, mehr hätte sich die Firma eigentlich auch nicht leisten können.

Auf Puchers Anweisung hin habe er dann Rechnungen ausgestellt auf Namen, die ihm der Bankchef genannt habe. Die einzelnen Summen hätten 20.000 bis 30.000 Euro betragen. Insgesamt sei im Laufe der Zeit immer mehr Bargeld übergeben worden, weil auch das Sponsoring laufend erhöht worden sei.

Ex-Bankchef war "Ehren- und Respektsperson"

Dass Bargeld auch in seinen Betrieb geflossen sei, um diesen vor der Insolvenz zu bewahren, wollte der Geschäftsführer zunächst nicht so deutlich sagen, schließlich räumte er es aber doch ein. Pucher habe ihm eine kaufmännische Angestellte ins Unternehmen geschickt, die die Firma daraufhin buchhalterisch geführt habe. Er habe als Geschäftsführer zwar Dokumente unterschrieben, aber oft nicht weiter nachgefragt. Auch darüber, woher das übergebene Bargeld gekommen sei, habe er "nicht wirklich nachgedacht".

Pucher sei eine "Ehren- und Respektperson" gewesen. "Diese kriminellen Handlungen hat man ihm überhaupt nicht zugetraut", meinte der 70-Jährige. Er sei vom Bankchef bewusst abhängig gemacht worden. Auch als Aufsichtsrat der Commerzialbank habe er auf dessen Angaben vertraut und keine Ungereimtheiten bemerkt.

Unternehmer: "Pucher war das Gesetz"

Ein ähnliches Bild zeichnete der zweite Unternehmer, der am Donnerstag befragt wurde. Auch er betonte, er habe die Bargeldübergaben großteils als "Querfinanzierung zum Fußballverein" wahrgenommen und weniger als Hilfe für seinen Betrieb. Teilweise habe er mit dem Geld auch VIP-Karten für die Spiele des SV Mattersburg gekauft, um den Verein zu unterstützen, und diese entweder verteilt oder weggeschmissen. Woher das Bargeld, das ihm übergeben wurde, gekommen sei, habe er sich nie gefragt. Pucher habe erzählt, dass die Bank Gewinne mache, also habe er angenommen, es komme daher.

Auf die Frage, warum er alles gemacht habe, was Pucher ihm aufgetragen habe, meinte der 65-Jährige: "Zum Reden hat nur einer gehabt, das war der Herr Pucher. Keiner hat eine Chance gehabt gegen ihn." Widerspruch habe der Bankchef nicht geduldet. "Der Herr Pucher war das Gesetz", so der Unternehmer.

Strafrahmen von ein bis zehn Jahren Haft

Ein weiterer Unternehmer wurde schon am vergangenen Dienstag befragt. Klikovits kommt am Nachmittag dran. Für alle vier gilt ein Strafrahmen von ein bis zehn Jahren Haft. Insgesamt soll laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) durch die "unredliche Gewährung von Kreditmitteln" und die Bargeldübergaben an die teils seit Jahren zahlungsunfähigen Betriebe ein Schaden von 70 Millionen Euro entstanden sein.

Geplant sind acht weitere Verhandlungstage bis 6. März. Puchers Verfahren wurde ausgeschieden. Er ist laut einem vom Gericht in Auftrag gegebenen Gutachten nicht verhandlungsfähig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper