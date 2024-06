B&R: Nach Extraschichten droht ein Personalabbau

Bis März hatte es bei B&R ein Jahr lang als zusätzliches Schichtmodell eine Zwei-Tage-Woche mit Arbeiten nur am Wochenende für einige hundert Mitarbeiter gegeben. Dieses „Experiment“, mit dem Auftragsrückstände nach Lieferengpässen abgearbeitet wurden, erregte Aufsehen, das Automatisierungsunternehmen mit Sitz in Eggelsberg (Bezirk Braunau) zog eine zufriedenstellende Bilanz.



Jetzt hat sich der Wind gedreht. Ein Personalabbau droht.



Mit einem „Transformationsprogramm“ bis ins zweite Halbjahr 2025 sollen die Kosten gesenkt werden, auch wolle man sich „auf jene Bereiche konzentrieren, die den höchsten Mehrwert für Kunden und Partner bringen“. Konkreter wird B&R, das zum Schweizer ABB-Konzern gehört, nicht. Man reagiere auf die derzeit herausfordernden Marktbedingungen und sei mit einem „erheblichen Lageraufbau“ im Sektor konfrontiert.



„Die Reduktion des Personalstands ist eine von mehreren Maßnahmen, die wir in Betracht ziehen“, sagt B&R-Kommunikationschef Thomas Koller. In diesem Fall werde man sich auf natürliche Fluktuation, freiwilligen Ruhestand und freiwilligen Abgang konzentrieren. B&R beschäftigt in Österreich laut eigenen Angaben rund 2500 Mitarbeiter.

