BIG-Chef Weiss wechselt zur Immobiliengruppe Soravia

Die Entscheidung fiel auf Soravia: Hans-Peter Weiss, langjähriger Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft, hat ab Oktober einen neuen Job.

Wohin verschlägt es BIG-Chef Hans-Peter Weiss? Zuletzt wurde in Österreichs Immobilienszene, wie berichtet, über einen Wechsel zu Soravia oder Red Bull und damit zu Mark Mateschitz spekuliert. Nun ist fix: Die Entscheidung fiel auf Soravia.

Weiss wird ab Oktober als Geschäftsführer der Soravia Holding die Real Estate Sparte des Konzerns mit einem verwalteten Immobilienvermögen von fast fünf Milliarden Euro leiten - in enger Zusammenarbeit mit Erwin Soravia, wie es heißt. Das bestätigte das Unternehmen am Donnerstagvormittag den OÖNachrichten.

Der Fokus von Weiss soll auf der "Weiterentwicklung zu einem digitalen und innovativen Immobilieninvestmentkonzern" liegen. Das Wiener Unternehmen Soravia, dessen Wurzeln rund 140 Jahre zurückreichen, zählt mit einem realisierten Projektvolumen von rund 7,6 Milliarden Euro zu den größten Immobilienkonzernen in Österreich und Deutschland. Mit allen Beteiligungen beschäftigt Soravia rund 4200 Mitarbeiter.

Weiss ist seit rund 14 Jahren Geschäftsführer der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Im Februar wurde bekannt, dass der 53-jährige Burgenländer das Unternehmen per Ende September verlassen wird.

„Abgesehen von der sehr wertvollen Ergänzung unseres Teams sehe ich das auch als Bestätigung des Erfolgs jener Maßnahmen, mit denen wir uns in den vergangenen Jahren in nachgefragten, profitablen Bereichen mit stabilem Cash-Flow positioniert haben", sagt Erwin Soravia. Weiss erklärt, was er vor hat: „Immobilien ganzheitlich zu denken – vom digitalen Serviceangebot bis zu eigenen, nachhaltigen Energieversorgungskonzepten."

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens