BayWa startet Sanierungskurs: 1300 Jobs fallen weg

Das soll hauptsächlich die zentrale Verwaltung treffen, die damit rund 40 Prozent ihrer Stellen verlieren soll, wie das Unternehmen mitteilte. Von den gut 400 Standorten sollen 26 geschlossen, das Auslandsgeschäft durch Verkäufe "wesentlicher internationaler Beteiligungen" geschrumpft werden. Zieldatum für den Abschluss der Sanierung ist Ende 2027.

Weltweit beschäftigte der BayWa-Konzern inklusive seiner Tochtergesellschaften Ende 2023 gut 23.000 Menschen. Die internationale Belegschaft wird wegen der geplanten Verkäufe von Konzernteilen ebenfalls schrumpfen. Welche "wesentlichen" Beteiligungen zum Verkauf stehen, teilte der Vorstand nicht mit. Die wichtigsten Beteiligungen sind die auf Planung und Bau von Ökostromkraftwerken spezialisierte BayWa r.e., der neuseeländische Apfelproduzent Turners & Growers, die niederländische Agrarhandelsgesellschaft Cefetra sowie ein Anteil an der österreichischen Raiffeisen Ware Austria (RWA). Insgesamt hat die heute in knapp 60 Ländern vertretene BayWa mehrere hundert Tochtergesellschaften und Beteiligungen, wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen.

Die BayWa ist unter anderem der größte deutsche Agrarhändler, der Konzern spielt eine bedeutende Rolle für Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung im Süden und Osten Deutschlands. Auf dem Konzern lasten Schulden in Milliardenhöhe, Erblast einer rapiden Expansion auf Pump im vergangenen Jahrzehnt. Von den 8000 Vollzeitstellen in der Muttergesellschaft BayWa AG sollen 6700 erhalten bleiben. Rechnerisch bedeutet dies, dass das Unternehmen über 16 Prozent der Belegschaft abbauen will. Die Gespräche mit dem Gesamtbetriebsrat haben laut Unternehmen begonnen, der Vorstand hofft auf eine Einigung bis Ende März 2025.

Faktisch läuft das Sanierungsprogramm darauf hinaus, dass die aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangene BayWa die kreditfinanzierte Expansion weitgehend rückabwickeln wird, die der langjährige Vorstandschef Klaus Josef Lutz im vergangenen Jahrzehnt orchestrierte. Der heutige Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) setzte gegen beträchtliche Widerstände in dem konservativen Unternehmen den Einstieg in das Geschäft mit erneuerbaren Energien durch. Auf den Erwerb der Beteiligungen an Cefetra und Turners & Growers war Lutz immer stolz.

Lutz lenkte die BayWa von 2008 bis 2023. Die kurz- und langfristigen Finanzschulden summierten sich schließlich auf über 5 Mrd. Euro, davon etwa die Hälfte kurzfristig - also innerhalb eines Jahres fällig. Der von Lutz und seinen Vorstandskollegen offenkundig nicht einkalkulierte rapide Anstieg der Kreditzinsen in den vergangenen beiden Jahren brachte die BayWa in Schieflage: Die Zinszahlungen an die Banken verdreifachten sich von 2021 bis 2023 auf 362 Mio. Euro, deswegen schrieb der Konzern im vergangenen Jahr erstmals Verlust.

Die schlechte Weltkonjunktur traf die BayWa zusätzlich, allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres vervielfachte sich der Nettoverlust auf gut 640 Mio. Euro. Die geplanten Verkäufe sollen den Schuldenberg verkleinern und den finanziellen Spielraum im täglichen Geschäft wieder vergrößern.

Die größten Anteilseigner sind die Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs AG mit 33,8 Prozent und die österreichische Raiffeisen Agrar Invest mit 28,3 Prozent. In Österreich ist BayWa maßgeblich an der Lagerhaus-Mutter RWA beteiligt.

Reinhard Wolf, langjähriger Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der RWA schied mit 30. November 2024 aus der Raiffeisen Ware Austria (RWA) und dem Lagerhaus- Verbund aus. Er wird sich in den nächsten Monaten ganz seiner Aufgabe im Vorstand der BayWa widmen, hieß es. Als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der RWA folgt ihm mit 1. Dezember 2024 Johannes Schuster nach.

