Amazon in Österreich erstmals mit Betriebsrat

Amazon hat in Österreich in vier Bundesländern Logistik-Standorte.

Die 700 für den Zustellkonzern Amazon in Österreich tätigen Arbeiter werden erstmals durch einen Betriebsrat vertreten. Das neun Mitglieder umfassende Betriebsratsteam ist für die Arbeiter an den Amazon-Logistikstandorten in Wien, Niederösterreich, Kärnten und Steiermark zuständig. Der Hauptsitz des neuen Betriebsrats ist im niederösterreichischen Amazon-Logistikzentrum in Großebersdorf: Das gab die Gewerkschaft vida am Montag bekannt.

Vorsitzender ist Jorge Plaut: "Wir glauben fest an die Bedeutung von Solidarität und Gerechtigkeit am Arbeitsplatz. Als Betriebsrat setzen wir uns dafür ein, menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu verteidigen und ein respektvolles Arbeitsumfeld zu fördern." Ziel sei, sich für bessere Löhne, Verlässlichkeit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz einzusetzen.

