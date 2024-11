"Haul" ist in Betrieb: Amazons Retourkutsche für Temu und Shein

Die Schnäppchenjagd im stationären Handel und jenem im Internet in den Wochen vor Weihnachten wirft ihre Schatten voraus. Mit den Aktionstagen Black Friday und Cyber Monday wird sie in den kommenden Tagen ihre ersten Höhepunkte erreichen – trotz Teuerung und höherer Sparneigung bei den Konsumenten, auch in Österreich.