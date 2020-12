 "Vorbestellungen wie noch nie"

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Elf Filialen hat die Traditionsfleischerei Zellinger in Oberösterreich und Salzburg. "Aber so viele Vorbestellungen wie dieses Mal haben wir noch nie zu Weihnachten gehabt. Die Leute wollen zum Festessen das bekommen, was sie gerne hätten", sagt der Marchtrenker.Der Gourmetfein-Chef (der Firmensitz ist in Michaelnbach) hält 75 Prozent an dem Fleisch- und Wurstproduzenten Zellinger. Auffallend: "Wir bemerken seit Corona den Trend, dass die Kunden viel mehr über das Produkt, das sie essen, wissen wollen. Sie fragen nach, ob das Fleisch aus der Region kommt und ob es auch hochwertig ist." Besonders vor den Weihnachtsfeiertagen gefragt: "Das Rind ist zu dieser Zeit immer ein großes Thema, aber auch Schweinefilets oder Karrees."Generell seien die Konsumenten laut Floimayr bereit, mehr Geld für Essen auszugeben. "Die Menschen sparen sich das Geld, das sie sonst in einen Urlaub investieren. Dafür gönnen und leisten sie sich ein gutes Essen."