Tour de Ski: Vermeulen hielt mit den Besten mit

Der traditionelle "Final Climb", die Alpe Cermis, eigentlich eine Alpin-Skipiste, ist gefürchtet. Doch Österreichs Top-Langläufer Mika Vermeulen bändigte sie auf der letzten Etappe der Tour de Ski mit der Weltklasse. Der 24-jährige Steirer war lange Zeit sogar in Schlagdistanz zum Podest, am Ende fehlten ihm als Viertem nur 27,8 Sekunden auf Sieger Jules Lapierre.

In der Tour-Gesamtwertung schaffte der ÖSV-Langläufer noch den Sprung in die Top Ten und wurde Zehnter, der bislang beste Platz eines Österreichers in der Geschichte dieses einzigartigen Etappenbewerbes. Gesamtsieger wurde der Norweger Harald Östberg Amundsen. "Wenn man bedenkt, mit welcher Vorbereitung ich aufgrund meiner Erkrankung in die Tour gestartet bin, bin ich stolz auf das Erreichte", so Vermeulen.

Nicht ganz nach Wunsch lief es für seine Teamkollegin Teresa Stadlober. Sie musste sich mit dem 13. Tagesrang begnügen und fiel gesamt vom zehnten auf den 13. Platz zurück. Es gewann die US-Amerikanerin Jesse Diggins.

