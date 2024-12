Skispringen: Eder bei neuerlichem Sieg von Schmid in China Dritte

Die Weltmeisterin feierte deutlich vor der Slowenin Ema Klinec im vierten Bewerb des Winters den dritten Sieg, zudem war sie einmal Zweite. Jacqueline Seifriedsberger fiel am Sonntag als Halbzeitzweite an die siebente Stelle zurück. Eva Pinkelnig wurde Neunte.

Die auch schon in Lillehammer drittklassierte Eder verbesserte sich hingegen im zweiten Durchgang vom neunten Platz noch auf das Podium. Die Salzburgerin lag rund acht Punkte hinter Klinec, ihr Guthaben auf die viertplatzierte Japanerin Sara Takanashi betrug knappe 1,1 Zähler. "Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass es noch auf das Podium geht, aber das freut mich natürlich", sagte Eder. Die frühere Seriensiegerin Sara Marita Kramer schied als 49. bereits in der Qualifikation aus. Nächstes Wochenende stehen zwei Großschanzenbewerbe in Engelberg auf dem Programm.

