Ski-WM: Österreich holte Bronze im Mixed-Springen - Gold an Norwegen

Das ÖSV-Quartett musste sich am Mittwoch hinter den überlegenen Lokalmatadoren aus Norwegen, die sich Gold mit einem Rekordvorsprung von 61,1 Punkten auf Slowenien holten, mit Platz drei begnügen. Österreich lag weitere 52,5 Zähler hinter Slowenien, Deutschland ging nach fünf Mixed-WM-Titeln in Serie leer aus.

Österreich wartet damit in der seit 2013 ausgetragenen Teamkonkurrenz, die heuer erstmals auf einer Großschanze ausgetragen wurde, weiter auf den ersten WM-Titel. Bei den Titelkämpfen in Trondheim war es die fünfte Medaille für Rot-Weiß-Rot. Vor den Augen der norwegischen Königsfamilie sprangen Anna Odine Ström, Marius Lindvik, Eirin Maria Kvandal und Johann Andre Forfang bei regnerischen Bedingungen souverän zum Triumph. Das rot-weiß-rote Skisprung-Team, das im Silber-Duell mit den Slowenen klar den Kürzeren zog, durfte sich nach Normalschanzen-Bronze für Hörl über das zweite Edelmetall in Norwegen freuen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper