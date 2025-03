Nordische Ski-WM: Historische Medaille für Lisa Hirner

Die Steirerin lief am Sonntag nach Mixed-Team-Bronze zu ihrer zweiten Medaille bei den Titelkämpfen in Norwegen und ihrer dritten insgesamt. Gold im abschließenden Frauen-Kombi-Bewerb in Trondheim holte Lokalmatadorin Gyda Westvold Hansen, Silber ging an Landsfrau Ida Marie Hagen.

"Wahnsinn, besser hätte ich es mir heute nicht vorstellen können. Das Rennen war traumhaft", sagte Hirner im ORF-Interview überglücklich. Sie habe "Wahnsinns-Skier" gehabt, was ihr richtig geholfen habe. "Ich hätte mir nie gedacht, dass ich quasi bis zum letzten Anstieg um Gold mitfighten kann. Die Gyda und Ida waren wahnsinnig stark, ich hab's probiert. Sie waren heute besser, aber ich bin richtig zufrieden mit Bronze", ergänzte Hirner, die auch 2023 in Planica Bronze im Mixed-Team gewonnen hatte.

Autoimmunerkrankung stoppte Hirner

Hirner war mit gesundheitlichen Problemen im Vorfeld und daher mit Trainingsrückstand zur WM gereist. "Vor eineinhalb Wochen habe ich nicht gewusst, ob ich rauffahren kann und jetzt stehe ich hier mit zwei Medaillen. Unglaublich", sagte die 21-Jährige, die erst vor wenigen Wochen die Diagnose Hashimoto-Thyreoiditis, eine Autoimmunerkrankung, erhalten hatte.

Mehr zum Thema Ski Nordisch Stadlober im Skiathlon nur auf Platz 16: Gold an Schwedin Andersson TRONDHEIM. Langläuferin Teresa Stadlober hat bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim eine Enttäuschung erlebt. Stadlober im Skiathlon nur auf Platz 16: Gold an Schwedin Andersson

Am Sonntag hatte sie sich mit Platz zwei im Springen in eine ausgezeichnete Ausgangsposition gebracht. Im Langlaufrennen über 5 km hielt sich Hirner souverän im Sog der beiden laufstarken Norwegerinnen und überholte problemlos die norwegische Sprung-Siegerin Ingrid Laate, die schließlich Vierte wurde. Am Ende hatte Hirner einen Rückstand von 7,5 Sekunden auf Westvold Hansen, die sich am letzten Anstieg abgesetzt hatte und damit ihre dritte Goldene im bisher vierten Frauen-Einzel-WM-Bewerb sicherte. Im Zielsprint mit Hagen fehlte Hirner nur wenig auf Silber.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper