Kulm-Start wurde vom Winde verweht

Er war zumindest am Donnerstag ein unüberwindbarer Spielverderber. Starker Wind bei den Skiflug-Weltmeisterschaften am Kulm in Bad Mitterndorf hat keine Trainings- oder Qualifikationsflüge zugelassen. Während für Freitag (9 Uhr) erneut zwei Übungsdurchgänge angesetzt sind, wurde die Qualifikation ersatzlos gestrichen. Um 14 Uhr sollen dann 47 Athleten in das Einzel starten. Vorausgesetzt, das Wetter macht diesmal mit. Die Prognosen sind weiter suboptimal, zum Wind soll noch Regen kommen.

"Wir wussten, es ist der schwierigste Tag der Woche", sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile. Er betonte, dass das Training "auf einer der schwierigsten Schanzen der Welt wichtig" sei. Grundsätzlich sind weiter für Freitag und am Samstag je zwei Einzeldurchgänge, für Sonntag der Teambewerb geplant. Pertile blieb aber optimistisch, ein Weltmeister könne auch in nur einem Durchgang gekürt werden.

Bei den Österreichern gelten Weltrekordler Stefan Kraft sowie die mit ihm am vergangenen Samstag in Zakopane im Teambewerb siegreich gebliebenen Jan Hörl, Michael Hayböck und Manuel Fettner für den Einzelbewerb als ziemlich gesetzt. Daniel Tschofenig und Clemens Aigner hoffen auf eine Möglichkeit, im Training ihr Können zu präsentieren und sich noch aufzudrängen. Die Verschiebung nahmen Kraft und Co gelassen. "Wir haben uns keinen Stress gemacht", sagte Cheftrainer Andreas Widhölzl. "Wir haben es relativ gemütlich angehen lassen und sind Tischtennis spielen gegangen." Grundsätzlich habe der Regenerationstag gutgetan.

Vor allem auch dem leicht verkühlten Kraft, der die gestrige Eröffnung am Abend ausließ. "Mir liegt die Schanze, ich mag sie sehr gerne." Besonders freut sich Kraft auf den Blick vom Schanzenturm in ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer und auf "einen vollen Adrenalinkick beim Flug". Chefcoach Widhölzl traut seinem Musterknaben nach heuer schon sieben Saisonsiegen trotz Halsweh und Schnupfen wieder viel zu. Aber auch dem bekannt starken Flieger Hayböck, dem Zimmerkollegen von Kraft.

Um Medaillen mitfliegen

Bei der Planica-WM 2020 war er inmitten von Corona-Wirren als Vierter nur knapp am WM-Einzelpodest vorbeigeflogen, im Vorjahr fehlte er am Kulm wegen einer Grippe. Nach einer für ihn bisher starken Saison möchte er diesmal erneut angreifen. "Ich freue mich, dass ich im Vergleich zur letzten Saison noch ein Schipperl draufgelegt habe, und hoffe, dass ich so wie damals um die Medaillen mitkämpfen kann", sagt Hayböck, der 2010 am Kulm als Vorspringer auch seine jetzige Frau Claudia kennenlernte.

Das Programm

Freitag, 9 Uhr: Stadioneinlass

10 Uhr: Musik-Frühschoppen Fan-Zelt

14 Uhr: WM-Einzelbewerb, zwei Durchgänge

15 Uhr: DJ im Fan-Zelt

16 Uhr: Musik Showbühne

18 Uhr: Skiflug-Party in Bad Mitterndorf

Samstag, 9 Uhr: Einlass

10 Uhr: Musik-Frühschoppen

14 Uhr: WM-Einzelbewerb, 3./4. Durchgang

15 Uhr: DJ im Fan-Zelt

16 Uhr: Musik Showbühne

18 Uhr: Skiflug-Party in Bad Mitterndorf

Sonntag, 9 Uhr: Einlass

10 Uhr: Musik-Frühschoppen

14 Uhr: Teambewerb

16.15 Uhr: Medaillen- Zeremonie

