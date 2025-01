"Fokus muss auf meiner Gesundheit liegen": Jarl Magnus Riiber beendet seine Karriere

Das gab der 27-Jährige am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz bekannt, zwei Tage vor Beginn des Seefelder Weltcup-Triples. Verletzungen und die chronische Erkrankung Morbus Crohn mit einhergehenden Krankenhausbesuchen würden ihm nur noch eingeschränkt Zeit zum Training geben, er möchte nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Riiber hat 76 Weltcupsiege geholt.

"Ich bin ein Gefangener meiner eigenen Ziele", sagte Riiber. Unter anderem würde ihn auch eine Lebensmittelunverträglichkeit seit vergangenem Herbst noch mehr beschäftigen als davor. Er habe nicht mehr die Möglichkeit, ausreichend zu trainieren. Vor dem Weltcup zuletzt in Schonach habe er etwa nur wenig Training gehabt, was besonders seine Langlauf-Form beeinträchtigt. Das Seefelder Triple soll ihm nun Aufschluss geben, ob er danach beim Weltcup in Otepää in Estland antritt oder sich gezielt auf die Weltmeisterschaften in Trondheim vorbereitet.

"Ich bin nicht sicher, ob mein Körper das weiter mitgemacht hätte"

Nach der Saison will er sich dann endlich mehr Zeit mit seiner Familie nehmen. "Ich bin nicht sicher, ob mein Körper das weiter mitgemacht hätte. Der Fokus muss auf meiner Gesundheit liegen, darauf konzentriere ich mich dann." Mit der Erklärung seines Rücktritts sei er nun erleichtert. "Ich sehe die Möglichkeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen." Die Entscheidung zum Rücktritt habe sich bei ihm schon im Oktober und November gebildet und danach gefestigt, erklärte der Gewinner von acht WM-Medaillen und fünf Kugeln für den Weltcup-Gesamtsieg.

Es ist die dritte Ankündigung eines Rücktritts einer norwegischen Wintersportgröße in kurzer Folge und zwar im Wochen-Rhythmus. Zuletzt hatten die Biathlon-Asse Johannes Thingnes Bö und Tarjei Bö ihren Rücktritt mit Saisonende angekündigt. Im Gegensatz zu den Brüdern fehlen Riiber freilich die großen Olympia-Erfolge. "Ich wollte aber keine weitere Saison riskieren. Es wäre eine 50:50-Chance gewesen, ob ich dort fit gewesen wäre", sagte Riiber hinsichtlich der Winterspiele 2026.

