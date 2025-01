Ski alpin: Shiffrin nährt Hoffnung auf baldiges Comeback

Sie mache Fortschritte, teilte die US-Amerikanerin auf Instagram mit und postete ein Video, das sie bei Übungen im Fitnessraum zeigt. Sie habe noch ein paar Wege zu gehen, bevor sie bereit sei, wieder mit Intensität Ski zu fahren, erklärte Shiffrin. Sie hoffe, in der nächsten Woche ein paar leichte Schwünge auf Schnee machen zu können.

Genesung nicht wie erhofft verlaufen

Shiffrin war bei ihrem Heimrennen, dem Riesentorlauf Ende November in Killington, gestürzt und hatte dabei eine heftige Stichwunde im Bauch erlitten. Da die Genesung zunächst nicht wie erhofft verlaufen war, hatte die 29-Jährige Mitte Dezember operiert werden müssen. Dabei seien Flüssigkeit entfernt und ein Muskelriss in der Nähe des Beckens behandelt worden, berichtete Shiffrin. Sie hatte wenig zuversichtlich gewirkt, noch in dieser Saison in den Weltcup zurückkehren zu können. Shiffrin steht aktuell bei 99 Weltcup-Siegen.

