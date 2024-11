Sensation perfekt: US-Skistar Lindsey Vonn steht vor Comeback

Wie sie der "New York Times" verriet, könnte die 40-Jährige bereits bei den Rennen in Beaver Creek Mitte Dezember antreten. "Als ich zurückgetreten bin, hatte ich nie die Absicht, wieder Rennen zu fahren", sagt sie in einem aktuellen Interview. Doch die erfolgreiche Operation ihres Knies im April, das ihr zum ersten Mal seit Jahren eine schmerzfreie Rückkehr auf die Skier ermöglichte, hat ihre Einstellung geändert.

"Ich würde all das nicht machen, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, wieder Rennen zu fahren"

Ab Freitag wird sie offiziell Teil des US-Skiteams sein und in Copper Mountain mit ihren Teamkolleginnen trainieren. "Ich würde all das nicht machen, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, wieder Rennen zu fahren. Mein Ziel ist es, das alles zu genießen, und hoffentlich führt mich der Weg zu Weltcuprennen", sagt Vonn. Sie liebe es immer noch, schnell zu fahren. "Wie schnell? Das weiß ich nicht."

Am 14. und 15. Dezember auf der „Bird of Prey“ in Beaver Creek wird Vonn voraussichtlich als Vorläuferin an den Start gehen. Ihre ersten Weltcuprennen könnte sie bereits am 21./22. Dezember in St. Moritz bestreiten - dafür müsste sie eine Wildcard beantragen.

Sollte sich alles so entwickeln, wie sie es sich wünscht, dann sind sogar die Olympischen Spiele 2026 ein Thema. "Ich bin immer gern in Cortina gefahren."

